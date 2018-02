Fuerteventura.- Nereida Calero advierte del deterioro del entorno de la Casa de los Coroneles y plantea un desarrollo museístico “centrado en el pueblo majorero, no en la historia de los terratenientes”

Nereida Calero, diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, advirtió hoy en el Parlamento de Canarias sobre el deterioro de los edificios del entorno de la Casa de los Coroneles mientras se tramita su adquisición.



Planteó además que en el desarrollo del proyecto museístico del mencionado inmueble se diseñe “como un auténtico museo de la historia del pueblo majorero y en su forma de vida. No queremos que dos siglos después sigamos dedicando más recursos públicos a homenajear exclusivamente a los terratenientes que sometieron a nuestra gente”.



La diputada nacionalista preguntó al consejero de Turismo y Cultura, Isaac Castellano, sobre el estado de las gestiones para la incorporación del entorno de la Casa de los Coroneles. Indicó que el citado inmueble no sólo es importante por el papel que desempeñó como representante del poder señorial hasta finales del siglo XIX. Sino, sobre todo, porque permite reflejar las características de la vida de un pueblo humilde, el majorero, “sometido a la autoridad militar y administrativa de quienes se enseñorearon con la isla, y hasta con la forma de vida de sus habitantes”.



Recordó que en su momento el Gobierno de Canarias adquirió el edificio y un perímetro de un metro alrededor del mismo. Todo el entorno, permanece en manos privadas. “Hablamos de un interesante conjunto de gavias, corrales, caballerizas, pozos, maretas, casas de servicio, almacenes, casas colindantes, etc”.



Por ello, mientras la Casa de los Coroneles ha sido restaurada, todo el entorno va en continuo deterioro. “Sin ir más lejos, estos últimos meses, la conocida como ‘Casa de Gamboa’ fue objeto de un nuevo saqueo en busca de perfiles de madera de tea de sus ventanas y puertas. Lo que ha debilitado sensiblemente la estructura, que ya amenaza con derrumbarse”.



Ante esta situación, indicó que es necesario agilizar el proceso de adquisición “y al mismo tiempo buscar urgentemente fórmulas para, al menos, mantener lo existente mientras se adquiere el entorno… Porque a este ritmo lo que va a quedar es un solar”, señaló Nereida Calero.



Por su parte, el consejero Isaac Castellano adelantó que en los próximos meses prevé culminar el proceso de adquisición del entorno de la Casa de los Coroneles: “la intención de comprar este entorno es firme y, de hecho, el presupuesto autónomo recoge este año 300.000 euros para este fin. Queremos que quede claro que, para nosotros, el patrimonio canario no representa una carga para nuestra economía, sino todo lo contrario: consideramos que es un gran activo económico del que dispone la Comunidad Autónoma si sabemos utilizarlo con inteligencia.”, indicó



El objetivo de la Consejería es convertir la Casa de Los Coroneles en el futuro Museo de la Historia de Fuerteventura. Este proyecto museístico debe estar finalizado a lo largo de 2018 para licitarlo antes de final del año y empezar la reconversión a principios de 2019.