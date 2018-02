Fuerteventura.- NC, AMF e IF piden al Cabildo que reclame al Gobierno de Canarias la construcción de un hospital geriátrico en la isla

Por su parte, la presidenta de AMF, Sandra Domínguez, asegura que esta propuesta es muy necesaria, “la futura residencia de Mayores es un complemento y no debe servir como justificación para no construir un hospital geriátrico en la isla, hay que tener visión de futuro y no actuar cuando el problema esté encima. La previsión en este tipo de asuntos es fundamental y ha llegado el momento de hacerlo para no lamentarnos en unos años, si el Cabildo y el Gobierno de Canarias quieren pasaremos de una propuesta a una realidad, con toda seguridad”.