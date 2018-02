Fuerteventura.- El PP solicita la comparecencia de la Consejera de Obras: "Después de 30 años de gobierno, faltan los proyectos para acabar el Eje Norte Sur", denuncia Enseñat

"Son expertos en echar balones fuera y decir que la culpa es de otros", asegura Gutiérrez, "pero lo cierto es que ni con 800 millones de euros disponibles en exclusiva para nuestra isla, podríamos acabar nuestras carreteras porque no han hecho los proyectos, no se han tramitado y no tienen informes medioambientales. Los problemas de Fuerteventura no se arreglan con demagogia sino con trabajo".