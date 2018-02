Fuerteventura.- Antigua en colaboración con la Fundación Radio Ecca organiza el ‘Taller de Técnicas de Estudio’

Y es que muchos estudiantes suelen decir que no les gusta estudiar, que no quieren, e incluso que no se les da bien; pero lo que en realidad sucede es que se cansan de realizar esfuerzos inútiles que no les llevan a resultados satisfactorios, es por eso la importancia de que adquieran estrategias útiles para aprender a aprender y que los padres y madres conozcan estas estrategias para mitigar de forma temprana el fracaso escolar.