Esther Hernández ( PP ) : "Ya son los 7 barcos y 2 remolcadores los que se instalan en Gran Tarajal ante la pasividad de CC"

"Apostamos porque el muelle de Gran Tarajal sea un muelle comercial y de cruceros, donde se genere economía y empleo para los vecinos de Tuineje y no el trastero de Canarias con barcos viejos que no producen beneficios para el comercio local y que afean la imagen del muelle. Con 150.000 euros para Puertos Canarios no se compra Gran Tarajal", afirma el concejal, Paco Artiles.