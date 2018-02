¿Cuál es tu plan B?, Reflexión de Edu Blasco

¿Cuál es tu plan B?





Los deportistas, normalmente, no podemos vivir eternamente de nuestro físico. La mayoría de los deportistas, que practicamos deportes no mediáticos aunque sean mayoritarios, no podemos sustentarnos con lo que ganamos los años de actividad.





Muchas veces, el miedo al fracaso en tu vida no deportiva provoca el fracaso en tu deporte; el cuento es siempre el mismo, falta de becas, falta de medios, falta de repercusión o la clásica frase “Solo existe el Fútb ol”.