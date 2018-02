Cabildo Fuerteventura embellece el edificio de la lonja de pescadores de Corralejo con un mural inspirado en el fondo del mar

'Amanecer marino ' es el título del mural que ha pintado en tres semanas el artista grafitero granadino Raúl Ruiz, conocido como el Niño de las Pinturas , sobre unos 400 metros cuadrados de superficie del edificio que acoge la instalaciones de la lonja de pescadores de Corralejo, en el municipio de La Oliva, y junto al muelle que utilizan más de un millón de pasajeros al año en las conexiones marítimas con Lanzarote.





La actuación artística está incluida en las intervenciones en espacios singulares que recoge el Plan de Embellecimiento Fuerteventura, te queremos…bonita!! , según dijo hoy, viernes, día 23 de febrero, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, durante la visita realizada a este mural que ya atrae la atención de personas que pasean por la zona. "Qué mejor bienvenida a Fuerteventura que mostrar ese esfuerzo colectivo por hacer de esta isla un lugar del que nos sintamos orgullosos y que cada vez resulte más atractivo para quienes vienen a visitarnos", manifestó Morales.





El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, "agradece al Cabildo, la Cofradía de Pescadores y Puertos Canarios por traer al municipio a un artista de este nivel, que ha hecho una obra de arte en el puerto de Corralejo, una de las principales entradas al municipio y con lo que se queda el turista".





El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Corralejo, Cleofé Carballo, aseguró en una de las visitas que realizó al mural que "el pasar de un muro blanco a este mural pues es una gran diferencia para el turista y una foto obligada que llevará de Fuerteventura".





Raúl Ruiz utilizó 200 botes de spray y 90 litros de pintura al agua para realizar una obra que "refleja lo que no es observable a simple vista: el fondo marino", explicó el artista. "He tenido la oportunidad de hablar con los pescadores estos días y me han ido comentando lo que pescan y esa información me ha ayudado mucho en el mural". "Lo que he representado es un tema más onírico, que la gente se pare a indagar y se han introducido poemas de tres poetas canarios", dijo Ruiz.