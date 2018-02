AMF desmiente que Juan Cabrera sea Beneficiario de una Subvención Deportiva de Diez Mil euros

AMF expresa su malestar al no entender como el ego personal y la frustración del PSOE de Antigua por no entrar en el gobierno tras tres intentos, puede llevarles a perjudicar a todo el equipo deportivo, sólo para atacar a un miembro de diferente color político. No obstante, no esperábamos menos de un grupo político que no ha votado a favor de un Centro de Salud en el Castillo.