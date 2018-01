Tuineje instala nueva señalética en los núcleos turísticos del municipio

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que dirige el concejal Luis Chacón, informa que el recorrido de la Comitiva Real de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente comenzará a la 17:30 desde el muelle de cruceros de Puerto del Rosario, donde se les entregará la llave de la ciudad.

La comitiva partirá a lo largo de la Avenida Marítima en dirección a la C/ Duero, la C/ Secundino Alonso para transitar por esta vía hasta finalizar en el Belén Gigante, situado en el Barranco Pilón, donde las familias podrán acercarse a sus majestades para saludarlos o entregarles la correspondiente carta.

En este entorno se ha organizado un pasacalles, donde no faltarán las carrozas alusivas al mundo de la infancia y, por supuesto, la comitiva real con sus majestades a lomos de sus camellos.

Desde la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario se les anima a que asistan a la Cabalgata y se quiere agradecer al OasisPark Fuerteventura, Hiperdino, Transportes Pablo de L…