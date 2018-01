“Primer cuadro estereoscópico, 6 pupilas, un espejo real y cuatro espejos virtuales” de Salvador Dalí (28 años después): I

que es al mismo tiempo espejo e imagen pintada; éste refleja en tres planos sucesivos y progresivos hacia el fondo: 1) a Gala, 2) al respaldo de su silla y al caballete y 3) a Dalí con el pincel en su mano izquierda, aunque en realidad está pintando con la derecha; éste es el trompe l’oeil de los espejos reflectores y denunciadores en la pintura. Esto quiere decir que en este lienzo el espectador observa una trinidad: 1) a Dalí (pintor), 2) a Gala (modelo) y 3) al espejo, parte fragmentada y principal del cuadro (“cuadro en el cuadro”). Espejo este que no deja la menor duda de que es utilitario, pero que al ser objeto pintado se transforma en obra artística y, en el fondo, es un autorretrato dual de Dalí y Gala (aunados para la eternidad). Este espejo tiene como finalidad completar el lienzo y mostrar al espectador aquello que objetivamente no puede ver si esto no viene reflejado en su superficie. Particularmente la cara del pintor que, aunque representada en el espejo, se halla fuera del lienzo, ya que éste para pintarse y pintar lo que ve tiene y debe encontrarse a cierta distancia del motivo. Además que él ve incluso su propia espalda y nuca, lo que ha tenido que hacerse con la ayuda de la imagen fotográfica, introduciendo un 4) cuarto plano extralienzo y extrapictórico: mundo real. Éstas son probablemente las otras dos pupilas que no vemos. Sobre la documentación fotográfica que está a la base de la producción de esta pintura véase la fotografía titulada “Dalí-Gala en la ventana de Portligat”

