Marcos Vega Cárdenes candidato a la Secretaria General del Psoe de la Agrupación de Puerto del Rosario

“Somos un grupo de compañeros/as que entendemos que, la Agrupación de Puerto del Rosario PSOE, debe centrar su esfuerzo en el reclamo actual del vecino/a de esta ciudad y del municipio en general.





Mi vida ha estado y estará siempre ligada a esta ciudad, y al municipio de Puerto del Rosario. He crecido, me he desarrollado como persona y ciudadano con el cariño de los vecinos, amigos y compañeros.





Una formación llevada a cabo en tres universidades estatales, como la Universidad de Salamanca, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona así como una experiencia profesional de más de veinte años, siempre en el ámbito privado, avala mi trayectoria de trabajo con todos y cada uno de los diferentes sectores representados en el panorama laboral, siempre desde el campo de la docencia y formación.





Un trabajo diario que me ha permitido mantenerme en estrecho contacto con las personas en situación de desempleo de nuestro municipio, conociendo por tanto, de primera mano, la realidad social y carencias existentes actualmente en Puerto del Rosario.





Además y, como actual miembro orgánico de la Ejecutiva Local socialista, he tenido la oportunidad de participar, de forma activa, en la estructura interna del socialismo capitalino así como en las diversas actividades llevadas a cabo desde las propias filas internas de la Agrupación en beneficio de la ciudadanía desde la Secretaría General de Política Local socialista que dirijo en la actualidad.





Toda esta trayectoria, unida al arropo e impulso recibido por compañeros militantes quienes apelan a un cambio y a una renovada estructura interna han sido decisivos a la hora de tomar la decisión de presentar mi candidatura a la Secretaría General Local del PSOE de Puerto del Rosario.





Pero no concurro solo, me acompaña en este proyecto, el portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y primer Teniente de Alcalde, Carlos Rodríguez. Porque creemos ambos que, el estar en estrecho contacto diario con la gente de nuestro pueblo, nos ha hecho conocer, de primera mano, la realidad social que se palpa en nuestras calles, y, porque nos debemos a esa realidad y nos sentimos en deuda con nuestro municipio, debemos trasladar ese sentir general a todos los socialistas de Puerto del Rosario, a fin tener la oportunidad de trabajar por el cambio social que devuelva el bienestar a nuestra población.





Nuestro plan de trabajo por un activismo real y visible, se centra en lo que nos han trasladado, a pie de calle, las diversas voces de Puerto del Rosario:





- El municipio de Puerto del Rosario solo es capaz de generar 900€ para un universitario.





- La unidad familiar sufre radicalmente si algunas de las partes que dan cobertura económica a los miembros de la misma, queda en situación de desempleo, con posibilidades de rozar el umbral de la pobreza.





- Convive el alquiler convencional de la vivienda con el vacacional, lícito, pero crea la imposibilidad que el trabajador con sus percepciones salariales sea capaz de conseguir una vivienda digna y asequible, además de carecer nuestro municipio, en la actualidad, de vivienda social.





- Padres y madres ayudan a preparar a sus hijos las maletas, buscando un futuro mejor en otros horizontes, por la imposibilidad de practicar su profesión en base a su formación en Puerto del Rosario.





- Los trabajadores se dejan medio sueldo en combustible en las carreteras del sur y el norte, para afrontar sus obligaciones laborales.





- Padres y madres piden créditos personales, por la imposibilidad de que exista alguna capacidad de ahorro que garantice la formación de sus hijos ni fuera ni dentro de la isla.





- La sanidad sigue siendo una demanda con incógnitas por resolver.





Debe existir un compromiso de todos y todas los que creemos y apostamos por un cambio social que sea real, teniendo la firme convicción de que puede conseguirse con la unión y el consenso, como así lo hemos entendido dos de las candidaturas que se presentan a este proceso, llegando al acuerdo de caminar en conjunto.





Nos presentamos a la Asamblea en la que se decide el futuro de cómo afrontar el trabajo a seguir por nuestra Agrupación, lo hacemos con ilusión, motivación y la experiencia que te da estar activo en la política local de este municipio durante el transcurso de todos estos años, y con el compromiso de dar la cara a los factores sociales-económicos que ponen en riesgo la calidad de vida del vecino/a, del compañero/a de trabajo , del amigo y de la familia, que anteriormente hemos enumerado, sirviendo de instrumento a todos aquellos que por impotencia, miedo, frustración , rabia y tristeza no tenga la energía suficiente para canalizar su reclamo a las corporaciones pertinente para que inicien desde la seriedad del cargo público que ostentan enmiendas que sigan los cauces oficiales con agilidad , dinamismo, que acaben en un resultado final de ejecución en base a ley , equidad y se resuelvan los problemas de nuestras gentes, en definitiva queremos que se vuelva a recuperar la sonrisa del vecino, que actualmente es forzada por todas las realidades tangibles no resueltas.





Hacemos un llamamiento a toda la militancia para que decida el futuro de “La Casa del Pueblo Hortensia Pérez. Y seamos un instrumento útil por y para la sociedad portuense.





Un cordial saludo,

Marcos Vega Cárdenes.