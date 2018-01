La Oliva recuerda a residentes comunitarios y no comunitarios que deben actualizar periódicamente su registro en el padrón

La institución se encuentra actualizando los datos del padrón, por lo que solicita a los vecinos de otras nacionalidades a la española que renueven su inscripción en este registro antes del mes de mayo, si no lo han hecho en los dos últimos años. De no hacerlo este año, serán dados de baja como residentes.





La Oliva, a 19 de enero de 2018. El Ayuntamiento de La Oliva se dirige a los ciudadanos de otras nacionalidades residentes en el municipio, comunitarios y no comunitarios, para recordarles que al menos una vez cada dos años deben actualizar su inscripción en el padrón municipal.





El Ayuntamiento ha iniciado una campaña para actualizar completamente este registro, pues es necesario para conocer la situación de la población residente, y porque supone una herramienta fundamental a la hora de organizar los servicios públicos y la distribución de los recursos económicos.





La intención de la institución es realizar este proceso entre enero y mayo de 2018, y por eso informa a los interesados que si no han confirmado que residen en el municipio en este plazo, podrían ser dados de baja en el registro municipal, lo que supondría perder ciertas ventajas como los descuentos de viaje, u otros servicios municipales y prestaciones de otras administraciones.





La inscripción en el padrón puede realizarse tanto en el Registro General del Ayuntamiento de La Oliva (c/ Emilio Castellot nº2, La Oliva), o en el Registro la Tenencia de Alcaldía de Corralejo (c/ María Santana Figueroa nº1, Corralejo), de lunes a viernes, en horario de 9:00 a las 14:00 horas.

Inscripción en el Padrón Municipal :

De enero a mayo de 2018

Los residentes extranjeros no comunitarios, deben actualizar su inscripción patronal cada 2 años (con residencia permanente, cada 5 años).

Los residentes comunitarios también deben confirmar su inscripción en el padrón en periodos de 2 a 5 años (incluyendo estados asociados a la Comunidad Europea, como Suiza, Noruega, Islandia o Liechtenstein).

Diferencia entre los datos padronales y el INE

La concejala del área de Régimen Interior, Guacimara González, explicó que el Ayuntamiento de La Oliva ha comenzado con esta campaña “para actualizar el padrón, porque la población ha crecido mucho en los últimos años sin que el ayuntamiento haya podido ponerse al día en estas cifras. Recientemente se ha reforzado el personal municipal del área de Estadística y eso nos permitirá mejorar la atención al ciudadano, con información en varios idiomas, y tenemos previsto también dirigirnos a los colegios para llegar a los padres y madres de otros países que tienen hijos escolarizados, un indicador bastante fiable de que viven aquí”.

González hizo hincapié en la importancia que tiene “poner al día los datos de los vecinos de otros países que viven en este municipio, porque si no actualizan su inscripción en el padrón se les podría dar de baja, y eso significaría perder ciertos derechos como el descuento de viajes para residentes u otras ayudas sociales”.

Añadió que “empadronarse es un trámite muy sencillo que deben hacer, porque hablamos también de importantes servicios para los vecinos de La Oliva, como son los recursos que asigna el Gobierno de Canarias para la Sanidad o la Educación, o los ingresos del Estado por población”.

Actualmente, existe una diferencia de 5.000 habitantes entre las personas que figuran como empadronadas en el Ayuntamiento de La Oliva y los que reconoce el Instituto Nacional de Estadística. El INE no contabiliza a estas 5.000 personas que, o bien no han actualizado su inscripción en el padrón, o bien ya no residen en el municipio. Esta cifra, de ser reconocida por la Administración del Estado, podría suponer para el Ayuntamiento de La Oliva unos ingresos cercanos al medio millón de euros".

La población de nacionalidad extranjera ha crecido notablemente en La Oliva en los últimos años, hasta situarse en la actualidad en torno al 50% de los residentes en el municipio.