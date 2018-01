La Oliva mantiene su compromiso con El Cotillo como pueblo pesquero. El pleno aprobó encargar al Gobierno de Canarias la evaluación ambiental

"El gobierno anterior fue quien inició el expediente. Pero detenerlo en este punto del trámite podría tener consecuencias legales para nosotros o para el ayuntamiento", dijo Isaí Blanco. "El órgano ambiental del Gobierno de Canarias será que quien evalúe la propuesta, y cualquier decisión posterior será consensuada", aclaró





La Oliva, a 25 de enero de 2018. "El Cotillo nos gusta como es, un pueblo con identidad pesquera y no masificado turísticamente", ha manifestado hoy el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, antes del pleno ordinario de hoy. "Apostamos por un modelo sostenible, por conservar los espacios naturales y por el control del crecimiento en las zonas turísticas, pero en el pleno de hoy no se debate este modelo, sino un trámite administrativo que no puede detenerse en este punto".





Ante la expectación generada, Blanco ha recordado que "fue el anterior alcalde quien inició el expediente para modificar el planeamiento de El Cotillo", con su aprobación en la Junta de Gobierno del 10 de abril de 2017.





También ha explicado que "una vez tomada esa decisión, lo único que hicimos nosotros fue tomar conocimiento de esa documentación en el mes de julio, porque legalmente no se puede detener su curso administrativo. Si lo hubiésemos parado entonces o lo paramos ahora, podría tener consecuencias para nosotros como responsables actuales o para el ayuntamiento en forma de indemnizaciones".





El pleno de hoy "no implica en ningún caso autorizar la construcción de ningún hotel, ni tampoco se debate la modificación del planeamiento", señaló el alcalde. "Lo que se debate es la aprobación de un convenio con el Gobierno de Canarias para que sea el órgano autonómico quien realice la evaluación ambiental de la modificación del planeamiento. Cuando este órgano se pronuncie, será el momento de estudiar la evaluación ambiental".





Blanco hizo especial hincapié en que "la situación no ha cambiado desde que nos reunimos con los vecinos de El Cotillo para explicarles el proceso en el mes de octubre. Dimos la cara entonces por las decisiones que tomaron otros, y hoy lo volvemos a hacer. Mantenemos nuestro compromiso de contar con la opinión de la gente antes de tomar cualquier decisión, pero, sencillamente, hoy no es ese día".





Con los votos a favor del grupo de gobierno, del grupo socialista, del grupo popular, y del concejal no adscrito Pedro Amador, y el voto en contra del grupo Votemos, se aprobó la encomienda al órgano ambiental del Gobierno de Canarias, la COTMAC, para que realice una evaluación ambiental estratégica del procedimiento en curso.





Evaluación Ambiental





La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, conformada entonces por los grupos Partido Popular, Partido Socialista y el alcalde Pedro Amador, aprobó el 10 de abril de 2017 iniciar el proceso de Modificación de las Normas Subsidiarias de La Oliva, a propuesta de los propietarios de tres solares en El Cotillo, una solicitud presentada con registro de entrada, con fecha de 7 de marzo de 2017, y acompañada de la documentación correspondiente, una propuesta de Modificación de las Normas Subsidiarias de La Oliva y un Documento Ambiental Estratégico (DEA).





Tras el cambio de gobierno, la actual corporación tomó conocimiento de esa documentación en el mes de julio, dando curso, según el procedimiento establecido, al área de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que procedió a su exposición pública en el mes de agosto.





Tras estimar y resolver las alegaciones, y con la entrada en Vigor de la Ley del Suelo, el cambio de norma establece que las corporaciones locales de Canarias deben constituir sus propios órganos ambientales para este tipo de trámites. Ante las carencias materiales y personales, el Ayuntamiento de La Oliva, al igual que están haciendo otros ayuntamientos, se encuentran en fase de encomendar a administraciones superiores las competencias de evaluación ambiental.





Las entidades que solicitan modificar las NNSS son Arcor Plan SL y Jandía Esmeralda SL. La propuesta se centra en tres parcelas de su propiedad, localizadas dentro del área urbanizada de El Cotillo, donde la calificación territorial es de "suelo urbano consolidado".

La propuesta de los propietarios es unificar dos de las tres parcelas para hacer un único proyecto constructivo, eliminando el vial que las separa, y destinando el tercer solar a equipamientos abiertos.





Además, una parte de ese solar, con una superficie superior a la calle suprimida, se cedería en propiedad al Ayuntamiento de La Oliva para que la institución pueda dotar allí los servicios públicos que considere pertinentes, como parques, jardines, equipamientos sanitarios, deportivos, educativos, etc.





Hasta la fecha actual, toda la tramitación del expediente a nivel municipal cuenta con los correspondientes informes favorables de los Departamentos de Urbanismo y de la Secretaría General.





Modificación de Planeamiento en Suelo Urbano





Entre las cuatro propuestas que presentan los promotores, tres ofrecen compensar al Ayuntamiento con suelo dotacional para usos públicos en la tercera parcela, con una superficie equivalente o superior a la vía pública suprimida. Las tres parcelas están todas en suelo urbano, y por lo tanto son edificables desde el año 1990, según el planeamiento actual. Está una cuarta opción, la alternativa "0", en que las tres parcelas no se modifican y mantienen su situación de edificables, tal y como como están ahora".





Las propuestas no incumplen ninguna norma, se encuentra en suelo urbano consolidado, y no aumenta la edificabilidad general del pueblo. Las normas subsidiarias vigentes actualmente en La Oliva datan del año 2000, siendo un documento aprobado por primera vez en 1989. La corporación actual ha iniciado los trámites para redactar un plan general en La Oliva por primera vez, un documento imprescindible para planificar el crecimiento futuro y evitar la inseguridad jurídica y la gran cantidad de problemas urbanísticos que ha tenido históricamente el municipio.