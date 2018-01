Juan Jimenez anuncia su candidatura a la Secretaria del PSOE de Puerto del Rosario

Después de una sosegada reflexión sobre la situación del partido, en la que muchos compañeros y compañeras socialistas me han requerido para esta tarea y me han pedido que dé un paso al frente, he decidido presentar mi candidatura a la secretaría general de la Agrupación Socialista de Puerto del Rosario.



Nos aprestamos a concluir el proceso de renovación de las direcciones socialistas en todos sus ámbitos, de manera que la de las agrupaciones locales será la última estación en la que habrá que detenerse para llevar a cabo el necesario ejercicio de análisis que precisa el partido para convertirse en la respuesta a los problemas que, en muchos casos, siguen sin resolverse.



Los socialistas de Puerto del Rosario tienen que liderar el progreso del municipio, tenemos que ser los que definamos los grandes retos que hay que afrontar, siempre pensando en una premisa esencial: hay que anteponer el interés de las personas por encima de los que destruyen el bien común.





Por ello, tenemos que buscar la justicia social que procure las condiciones de vida más dignas para todos/as y optimizar aquello que beneficie a la generalidad, como, por ejemplo, la consecución definitiva de las plazas sociosanitarias que necesita Puerto.





Es indispensable, además, desarrollar de manera muy sostenible y equilibrada el Plan General de Ordenación Urbana; hay que implantar un férreo plan de embellecimiento de los pueblos del municipio; se debe recuperar la vida hacia el mar, que está en el origen de la ciudad que hoy conocemos; se debe afrontar la culminación de las grandes infraestructuras de servicios que la capital aglutina (Hospital, Ciudad de la Justicia, Plan de Recursos Educativos, traslado de la central de El Charco, etc.), incluso aquellas que exceden las competencias municipales.



Además, la agrupación socialista capitalina será la punta de lanza del PSOE majorero, tiene que ser la que marque la agenda política del partido desde la perspectiva que ofrece situarse como epicentro de la actividad institucional y política de nuestra isla.



Siempre pensé que en Puerto del Rosario tendrían que gestarse las ideas que le dieran forma a la Fuerteventura que queremos, de manera que desde la capital se dirigiera nuestro desarrollo sostenible, eminentemente sostenible; de manera que ese planteamiento se sostuviera también desde la óptica interna del PSOE, pues la de Puerto fue siempre la agrupación socialista preeminente en el partido y así me gustaría y quiero que sea, desde la importancia que tienen y la consideración al resto de agrupaciones locales.



Juan Jiménez González

Militante de la Agrupación Socialista de Puerto del Rosario