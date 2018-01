Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura adquiere biómetro óptico para el estudio de las córneas y las cirugías de cataratas

Esta nueva adquisición permitirá al Hospital General de Fuerteventura realizar intervenciones de Oftalmología que hasta ahora era necesario derivar al centro de referencia de Gran Canaria

El Servicio Canario de la Salud (SCS), a través de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura, publicó en el BOC del pasado martes 2 de enero, la formalización del contrato del suministro con instalación de un biómetro óptico de no contacto para el Hospital General de Fuerteventura.



Este contrato, de tramitación ordinaria y procedimiento abierto, cuenta con un importe total de 37.864,08 euros, excluido el IGIC, que ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, dentro del Programa Operativo Canarias 2014-2020.



El pasado mes de noviembre se realizó la formalización del mismo y la empresa adjudicataria fue Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.U. con un importe de adjudicación de 36.000 euros, excluido el IGIC.



Biómetro óptico de no contacto



El biómetro óptico de no contacto se utiliza para calcular las lentes que precisan los pacientes que van a ser operados de cataratas, permitiendo también hacer este cálculo en pacientes con problemas corneales y operados de cirugía refractiva corneal. Es un sistema más objetivo que los utilizados hasta el momento y que no depende de la apreciación del observador ni del paciente



Hasta su puesta en marcha, los pacientes que necesitaban ser tratados con este aparataje se estaban derivando al hospital de referencia, traslado que se evitará a partir de ahora.