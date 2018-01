Fuerteventura.- Pastora Soler actúa el 9 de febrero en el Palacio de Formación y Congresos, dentro de su gira 'La Calma'

Pastora Soler actuará el viernes, 9 de febrero, a las 21.00 horas, en el Palacio de Formación y Congresos, dentro de su gira 'La Calma'. Las entradas para este evento pueden adquirirse por un precio de 30 euros en la página web www.entrees.es o en la Tienda de Artesanía del Cabildo de Fuerteventura, ubicada en la calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario.





La sevillana vuelve a desplegar su fuerza sobre el escenario, y lo hará desde dos polos opuestos: la calma y la tormenta. El primero de los conceptos corresponde al nombre del nuevo álbum, que incluye once canciones del artista, mientras que el segundo es el título del primer single, que vio la luz en julio de 2017.





Soler regresa a los escenarios tras una etapa en la que se vio obligada a abandonarlos por pánico escénico. La cantante vuelve con una amplia gira, habiendo agotado todas las localidades en el Auditorio Alfred Kraus, su otra cita en Canarias. La gira incluye escenarios tan importantes como Teatro Real de Madrid o el Liceo de la Música de Barcelona.





Con el primer sencillo, Pastora ha marcado las pautas iniciales de su nuevo trabajo, contando además con el apoyo profesional y personal de su marido Francis Viñolo, director escénico y artístico. Soler vuelve al panorama musical con la misma ilusión del principio, una vez recuperada esa magia.





En su nuevo disco, la cantante incluye temas como 'Perdóname', compuesto por Vanesa Martín, que Pastora considera uno de los grandes regalos que le han hecho en su vida profesional.





Otro de los temas de este disco es 'Estrella', escrito por Pastora Soler. Se trata de una de las canciones más especiales, ya que la autora lo dedica a su hija.