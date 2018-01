«Carlos III» de Mengs  en el Pincel del «Equipo Crónica»

[6]

Sobre esta Fundación léamos la información que se halla bajo la dirección www. fundacionantoniosaura.org

(estas opinones no nos pertenecen en absoluto

): «La obra del pintor Antonio Saura (1930-1998), sus escritos, archivos documentales y fotográficos, así como su biblioteca están siendo custodiados por sus herederas, Mercedes Beldarraín y Marina Saura, quienes, junto al albacea del artista, Olivier Weber-Caflisch, han creado una fundación en Ginebra (Suiza), llamada

Fondation Archives Antonio Saura

, entidad que gestiona la divulgación de la obra del maestro.

Esta fundación publica monografías dedicadas a la obra de Antonio Saura, realiza la catalogación razonada de su obra y establece los certificados de autenticidad. La Fondation Archives Antonio Saura, creada en el año 2006, ha sido declarada de interés público. Contra toda lógica y buen sentido, al poco de fallecer el artista, en franca oposición a sus disposiciones testamentarias y sin contar con sus herederas y albacea, se inscribió una seudo-fundación Antonio Saura en Cuenca (España) que carece de autoridad moral y capacidad alguna para cumplir sus fines, artificialmente mantenida por las instituciones municipales y autonómicas de Castilla-La Mancha y cuyas actuaciones están dañando gravemente al nombre y a la imagen de Antonio Saura. Esta seudo- fundación no tiene ningún derecho de propiedad intelectual así como ningún derecho derivado de la personalidad de Antonio Saura.

Años de estériles procesos judiciales, motivados por el deseo de apropiación del nombre y de la obra de un artista en contra de sus últimas voluntades, han concluido.

Para toda información relacionada con la obra de Antonio Saura, o con la Fondation Archives Antonio Saura, les invitamos a visitar la web oficial del artista», es decir, la dirección que hemos brindado más arriba.

© Olivier Weber-Caflisch, albacea testamentario de Antonio Saura, info@weber-caflisch.com. Con fecha del 22.10.2010 recibimos de esta última Fundación la siguiente respuesta:

«Cher Monsieur, Pardonnez-nous, je vous prie, le temps mis à vous répondre.

L’oeuvre d’Antonio Saura que vous nous soumettez correspond au descriptif suivant : Portrait imaginaire de Brigitte Bardot , 1958, huile sur toile, 255 x 195 cm. Elle est propriété du Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca. Equipo Crónica a utilisé cinq fois une image de Saura dans leurs œuvres dont deux fois celle tirée du Portrait imaginaire de Brigitte Bardot :

El recinte II

, 1971, acrílico sobre lienzo, 200 x 200 cm. Colección particular, Banyoles (Cat. raisonné p.161) et Trayectoria de una imagen , 1975, acrílico sobre lienzo, 200 x 300 cm. Colección particular, Barcelona (Cat. raisonné p. 310-311). Avec nos salutations les meilleures.