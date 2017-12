Puerto del Rosario.- Club de Lucha Tetir y Rosario Club de Lucha Reeditan convenio de Apoyo

En la mañana del jueves, 21 de diciembre, tenía lugar la firma de un convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Rosario Club de Lucha. Por parte de la administración municipal participaban en este acto el Alcalde portuense, Nicolás Gutiérrez, el Concejal de Deportes capitalino, Raimundo Elvira.





Los Concejales de Obras, Parques y Jardines, Carlos Rodriguez y de Cultura, Alejo Soler, también se incorporaban a este acto de firma, c on una aportación municipal de 10.457,52 euros . Por parte del club de lucha Tetir, hacía lo propio su representante, Ricardo López on una aportación municipal de 10.457,52 euros.





Igualmente se firmo otro conveni o c on una aportación municipal de 9.542,48 euros con el club de lucha Tetir, firmándolo por parte del club su representante, Alexis González.