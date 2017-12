Psoe exige al Ayuntamiento de La Oliva que confirme el servicio de transporte a más de un centenar de estudiantes

Unos 120 alumnos de La Oliva, Tindaya, Lajares, Villaverde, Corralejo y otros pueblos, desconocen si contarán a la vuelta de vacaciones con el servicio de transporte a los centros de bachiller y ciclos formativos impartidos en Puerto del Rosario.









• La moción socialista presentada en julio de este año fue aprobada por unanimidad en sesión plenaria del Ayuntamiento de La Oliva, pero el Grupo de Gobierno no ha confirmado el mantenimiento de este servicio a la vuelta de las vacaciones navideñas, a pesar de contar con un superávit de 12 millones de euros en las cuentas públicas municipales.



Apunto de finalizar el año, el grupo del gobierno del Ayuntamiento de La Oliva mantiene en la expectativa a más de un centenar de alumnos afectados que aún no saben como se van a desplazar a sus centros educativos desde el próximo mes de enero.



El Ayuntamiento de La Oliva aún no ha garantizado a los padres y madres de más de un centenar de estudiantes, que continúe prestando el servicio de transporte a los centros de bachiller en La Oliva y ciclos formativos postobligatorios que se imparten fuera del municipio.



El Psoe La Oliva presentó en julio de este año una moción, aprobada por unanimidad en sesión plenaria, con el fin de que se diera continuidad a la prestación del servicio de transporte que es una necesidad pública para permitir que los alumnos continúen sus estudios. Explica la portavoz socialista, Rosa Fernández que el Ayuntamiento de La Oliva no tiene obligación de prestar este servicio de transporte pero se venía realizando como alternativa al transporte público y regular de guaguas cuyos horarios no coinciden con el de los alumnos y sus clases y cuyas rutas no incluyen todos los pueblos del municipio.



El Consistorio municipal ha mostrado su voluntad de mantener este servicio público de transporte que es una necesidad y una responsabilidad pública de facilitar cursar sus estudios a alumnos y alumnas, pero hasta la fecha no hay ninguna confirmación a más de un centenar de familias afectadas, finalizando el servicio de transporte que se viene prestando el próximo 8 de enero.



El Psoe La Oliva considera que si la moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y además las cuentas de Ayuntamiento de La Oliva ofrecen un importante superávit de 12 millones de euros, no tiene explicación que a fecha de hoy, el Grupo de Gobierno aún no haya confirmado públicamente este servicio a padres, madres y alumnos.



Desde el Psoe La Oliva mantenemos nuestra petición, común con la demandada por la comunidad educativa, y solicitamos que antes que finalice este año se confirme el servicio de transporte, o en caso contrario se de una explicación pública de las razones que tengan para suspenderlo, siendo un Ayuntamiento que cuenta con la financiación necesaria y una propuesta aprobada por unanimidad en pleno y demandada por los vecinos del municipio.