Nueva Canarias propone programa anual para creación e instalación de esculturas en Fuerteventura

Jorge también hace una advertencia sobre el programa propuesto, “tampoco se trata ahora de empezar a crear infinidad de esculturas que luego no sabremos ni donde ubicar, el exceso no sería bueno. Nuestra propuesta no va por ahí, lo que pretendemos es que se estudie de forma acertada donde iría instalada la escultura, y una vez que se escoja el lugar es cuando se debería empezar con su creación, asumiendo siempre el compromiso por parte del Cabildo de poner en valor el espacio que va a ocupar y la zona donde estaría ubicada”.