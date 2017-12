Nueva Canarias Fuerteventura fuerza a CC y al PSOE a pronunciarse en el Cabildo sobre los plazos para la aprobación del PIOF

Finalizando el mes de julio se iniciaba este calendario con una nueva Comisión de Seguimiento, que finalmente no se celebró, incumpliéndose de esta forma los plazos establecidos al respecto. Ante esta situación, el presidente insular de Nueva Canarias (NC) y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, anuncia la presentación de una propuesta que forzará a Coalición Canaria y al PSOE a pronunciarse en el Pleno del Cabildo sobre los plazos para la tramitación y aprobación del nuevo PIOF, “no vamos a aceptar que después de aprobar en una Comisión de Seguimiento un calendario que señalaba la aprobación definitiva en octubre de 2018, y sabiendo que ya no se va a cumplir con esta fecha, el Gobierno Insular no salga a dar explicaciones y a fijar un nuevo calendario. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saber a qué nuevos plazos deben atenerse”.