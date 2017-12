Mar Abierto Fuerteventura genera un impacto económico de 4 millones de euros en su primer año de celebración en Gran Tarajal

Mar Abierto Fuerteventura se ha mostrado como el festival que necesitaba la isla para un lugar emblemático como el municipio de Tuineje y la playa de Gran Tarajal, no sólo por la percepción de la ciudadanía los días del evento que fue extraordinaria, sino también por los resultados económicos, turísticos, culturales y de promoción que han supuesto para la Isla, según se puso hoy, jueves, día 14 de diciembre, de manifiesto durante la rueda de prensa de valoración que contó con la asistencia del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, el alcalde de Tuineje, Salvador Delgado, y el director del Festival, Jairo López."Fue una apuesta arriesgada pero convencida", dijo Morales. "El Cabildo aspira a poner en marcha un circuito insular que tenga impacto económico, cultural y promocional de una Isla que sea referente de valores por el medio ambiente, como Reserva de la Biosfera, o la igualdad", añadió.Para Salvador Delgado, el Festival, que se celebró los días 10 y 11 de noviembre, "ha tenido un impacto importante en Gran Tarajal". "Es el resultado de un compromiso del Presidente del Cabildo de dotar al municipio de un Festival en otoño", recordó. Delgado destacó que "son resultados del preámbulo de la repetición de este evento".Por su parte, Jairo López informó de que el Festival generó un impacto total de 4.193.516 euros, de los cuáles: 207.375 euros han sido de impacto directo, 1.818.811 euros de impacto indirecto (gastos varios realizados por los asistentes al Festival), 386.764 euros de impacto atracción (gastos varios realizados por gente atraída por el Festival a Fuerteventura), 402.246 euros de impacto promoción (gastos varios realizados por turistas que conocen Fuerteventura gracias al Festival) y 1.378.320 euros de impactos inducidos (efectos encadenados en la economía por la tabla input-output).Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por el doctor en Economía, Antonio Oli-vera, quien detalla que “se ha abordado la cuantificación del impacto socioeconómico que generan sobre la isla de Fuerteventura el Festival Mar Abierto que se ha celebrado durante el presente año en el municipio de Tuineje. Hemos hecho un esfuerzo por valo-rar de la forma más consistente posible el montante de estos diferentes beneficios y hemos hecho especial hincapié en velar por la prudencia a la hora de realizar los cálculos necesarios. Fruto de este rigor obtenemos un resultado global de impacto de este festival que supera los 4 millones de euros lo que supone una cifra de especial significancia, especialmente si tenemos en consideración que el coste de organización del evento se cifra en 350.000 euros, por lo que el efecto positivo que se logra para el municipio de Tuineje y la isla de Fuerteventura multiplica por 12 el coste “microeconómico” o empresarial del mismo”, resalta Olivera.En este sentido, el doctor en Economía, autor del estudio, indica que “una clave importante para lograr estos efectos tan destacados tiene que ver con el hecho de que el festival motiva la asistencia de un número importante de personas, cifradas en 22.000 personas, que no sólo participan en el evento sino que una proporción muy destacada de las mismas optan por alojarse durante una media de 3,2 noches en el municipio o la isla. Este supone una masa de personas que consumen y gastan en la zona aportando recursos extra que se recogen en la estimación del denominado efecto indirecto. No podemos tampoco dejar de destacar el hecho de que la celebración del festival genera un ambiente propicio para que otras personas, además de los asistentes al mismo, visitan Fuerte-ventura para aprovecharse de ese clima especial que se puede generar a su alrededor. Son personas que también generan gasto y consumo”.Para finalizar el análisis, Antonio Olivera recuerda que “un evento como este deja huella y traspasa fronteras. Es un hito importante para fortalecer la imagen turística de Fuerteventura y darle proyección en canales de comercialización que habitual-mente no son empleados por las autoridades de la isla. El refuerzo de la imagen o la marca Fuerteventura no sólo supone o se deriva de una mejora en el plan de medios vinculado al evento más allá de los gastos de publicidad de la empresa productora sino también se plasma en la captación de turistas que visitarán la isla en el futuro. Dados los resultados alcanzados parece obvio recomendar el interés de apoyar eventos de esta naturaleza que son capaces de movilizar a un número tan importante de personas que no sólo acuden desde Fuerteventura sino que, en un grado bastante importante, también de otros destinos.Datos de asistencia, turismo y marcaMar Abierto Fuerteventura ha sido un éxito y se ha convertido en el festival más multi-tudinario de la isla con una asistencia final que superó las 22.000 personas en sus dos días de conciertos y actividades paralelas, destacó Jairo López. Entre los asistentes se hicieron 1.200 encuestas y los principales resultados son los siguientes:- Un 81,2% de los asistentes vivían en Fuerteventura, un 13,8% vinieron de otras islas, un 3,7% del resto de España y un 1,3% del extranjero (resultados similares a otros Festivales)- Un 13,3% (2.933 personas) de los asistentes al Festival se alojaron en un lugar diferente de su domicilio habitual, permaneciendo allí una media de 3,2 noches- Un 58,3% de los asistentes eran trabajadores, un 26,8% estudiantes, un 10,3% desempleados y un 4,5% de otros perfiles (jubilados otros inactivos,…)- Por cada 4 personas que asistieron al Festival desde otro lugar que no fuera Fuerteventura, vino un acompañante que no asistía al Festival (efecto atracción)Finalmente, indicar que siendo prudentes en los cálculos, se puede determinar que el Plan de Medios realizado ha supuesto para la imagen de marca de Fuerteventura el equivalente a una inversión de casi 125.000 euros.Todos estos datos reflejan que Mar Abierto Fuerteventura ha nacido para situar a la isla en el panorama mundial de los grandes festivales y con la idea de permanecer en el calendario de festivales de los buenos amantes de la música durante muchos años. Para esta primera edición Mar Abierto ha elaborado un completo programa a la altura de los grandes festivales en Europa y espera convertirse en una referencia y un orgulllo del municipio de Tuineje y de la isla de Fuerteventura que quiere mostrar al mundo sus grandes potencialidades.Más información:En la web del festival www.marabiertofuerteventura. com