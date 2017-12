Lola García subraya la importancia de normalizar la realidad transexual desde el ámbito educativo

La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Lola García, expuso en el Pleno del Parlamento de Canarias la importancia de iniciativa adoptada por la Consejería de Educación y Universidades, en coordinación con los familiares y colectivos LGTBI, para elaborar el 'Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans y atención a la diversidad de género'



Y puso en valor que “la puesta en marcha del protocolo en ningún caso estará condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno”. Porque, tal y como explican los propios familiares del alumnado trans, “nacer con una genitalidad con la que no se sienten identificados no es sinónimo de necesitar un diagnóstico que les diga que padecen un trastorno”.



Igual que tampoco serían necesarios los informes de médicos, psicólogos, fiscales o jueces, “para que en su documento aparezca el sexo sentido, el que siempre ha sido. Porque no se hace transexual: se nace transexual. De hecho, que la sociedad no conozca esta realidad, no normalice a las personas trans, es el primer motivo de discriminación”, indicó Lola García.



Consideró la diputada nacionalista que los contenidos que se trabajan en el aula también tienen que contener la realidad trans: los materiales, libros y recursos que se utilicen en el aula tienen que contener la realidad trans.



Puso como ejemplo positivo el glosario que se aporta en el propio protocolo: “es importante que hablemos en nuestras clases de sexo registral, sexo sentido, de personas transexuales y personas cisexuales. Porque esa es la única forma de naturalizar a todas las personas trans, de quitar los miedos y los prejuicios hacia ellas. Y la escuela es el mejor lugar para empezar, implicando a toda la sociedad y, muy importante también, a los medios de comunicación”, terminó señalando la diputada majorera.