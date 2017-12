La Oliva asegura la continuidad en 2018 del transporte para estudiantes del municipio

"Agradecemos la preocupación del partido socialista, y les mandamos un mensaje de tranquilidad. El servicio se mantendrá", trasladó el concejal de Economía y Hacienda





La Oliva, a 21 de diciembre de 2017. El Ayuntamiento de La Oliva incluye una partida cercana los 100.000 en los presupuestos que se debatirán la próxima semana en el pleno del mes de diciembre, dirigida a mantener el servicio de transporte para los estudiantes que no pueden acceder a sus centros escolares con los actuales servicios de transporte público.





El concejal de Economía y Hacienda, Juan José Rodríguez, ha respondido a las críticas vertidas por la portavoz del grupo municipal socialista, Rosa Fernández, explicando que "ya se les pasó el proyecto de presupuestos en la anterior Comisión de Economía a principios de este mes, en la que estuvo presente la oposición, incluido el grupo socialista".





En este sentido, valoró, "no estaría mal un poco de comunicación entre los concejales socialistas, o incluso con el grupo de gobierno. Si nos hubieran planteado sus dudas, les habríamos explicado la situación y no sería necesario generar alarma. Pero no hay problema, mañana en la comisión de Economía se explicarán de nuevo los presupuestos, y desde ya les trasladamos un mensaje de tranquilidad tanto a ellos como a los estudiantes".





El Ayuntamiento de La Oliva ha prestado históricamente un servicio de transporte en guagua a los alumnos de secundaria que cursan sus estudios dentro del municipio, así como a los de enseñanza postobligatoria que estudian en centros de otros municipios. Esta medida está dirigida a asegurar su derecho de acceso a la Educación, teniendo en cuenta que el servicio actual de transporte público, que presta por concesión el Cabildo de Fuerteventura, no les permite llegar a tiempo a sus centros por una cuestión de horarios y frecuencias.





Juan José Rodríguez detalló que el expediente para prestar este servicio se iniciará nada más comenzar 2018, tal y como establece la norma. "Será un proceso de licitación de libre concurrencia para todas las empresas interesadas, por un valor de en torno a 100.000 euros y que cubrirá el transporte de los alumnos de secundaria, de enseñanza postobligatoria y a los usuarios del Centro de Día de La Oliva".





Esta partida, además, "se incrementa con respecto al año anterior, y mientras se completa la adjudicación, se prestará el servicio de manera provisional".