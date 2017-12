José Vélez: “Cantar de Nuevo en Fuerteventura me hace Mucha Ilusión"

¿Cómo se siente José Vélez cuando canta en su tierra?

(El maestro sonríe y afirma) Feliz. Estar en un escenario en mi tierra me hace sentir en casa. Es mi gente. Las personas que me han hecho tal y como soy. Es la gente que me da energía e ilusión.

¿Qué es lo que más echa de menos cuando está lejos de Canarias?

Muchas veces no da tiempo a nada de la intensidad con la que trabajamos, pero sí hay momentos en los que el olor del mar. El acento canario. El aire. Las cosas sencillas del día a día se echan de menos.

¿De todo su repertorio tiene alguna canción que sea 'la favorita'? y por qué





Todas y cada una de ellas son favoritas de algún modo. Sin embargo, reconozco que el tema ‘Vino griego’ sí es especial. Con ella me he dado a conocer en ese maravilloso continente que es América en el que tanto me quieren.

‘Vino Griego’ es una canción que, en cierta manera, me evoca la emigración. La partida al nuevo mundo. Un nuevo comienzo que hoy ya es toda una vida.





Es uno de los grandes de la música nacional e internacional. ¿Cómo se lleva ser tan querido y reconocido?





Es maravilloso sentirse querido. Todos tenemos gusto por sentirnos amados. Y, yo, tengo la suerte de vivir este cariño desde muy joven. Porque los años pasan, pero aún así las nuevas generaciones siguen ahí, a mi lado. Dándome su cariño de público.





Una virtud del maestro....





(Se queda pensativo) la constancia. Soy muy disciplinado y, por supuesto, el respeto a todo el mundo.





Y defecto o miedos, ¿tiene alguno?





Como todo el mundo. (Ríe). El exigirme mucho, a veces… (y se vuelve a reír dejando una curiosa incógnita en el aire)





El 17 de diciembre actúa en Fuerteventura. ¿Qué mensaje le mandaría a los majoreros?