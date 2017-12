Fuerteventura.- Podemos llevará al Congreso preocupación de los círculos por uso inadecuado del CIE El Matorral

La diputada Meri Pita, presentará junto a Podemos Fuerteventura en el Congreso varias preguntas para aclarar la situación del inmueble

Después de un trabajo de colaboración previo, la diputada por Canarias, Meri Pita, celebró una asamblea con el Círculo de Podemos en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, para concretar las medidas que llevarán a cabo en el Congreso para aclarar los motivos por los que el CIES El Matorral, tras cinco años cerrado, siga generando 12.500 euros al mes de gastos de limpieza y comida.

La preocupación del Círculo y de la formación a nivel insular es el uso no adecuado y no declarado que se está dando al inmueble, por el que Pita preguntará en el Congreso.

“Nos alegramos de que no funcione como Centro de Internamiento de Inmigrantes porque estamos absolutamente en contra de estas cárceles para personas inocentes –de hecho, este en concreto se cerró entre otras cosas por las reiteradas denuncias de violaciones de los derechos humanos en su interior- pero la ciudadanía merece saber para qué se está utilizando porque el dinero para su mantenimiento sale de su bolsillo”, ha manifestado Pita.

Según lo publicado en los medios de comunicación, desde su cierre, «los contratos para la prestación del servicio de comida suponen, incluyendo el año en curso, 525.000 euros que salen de las arcas públicas desde 2013, primer año completo en el que no hubo ningún inmigrante en el centro, clausurado en mayo de 2012». Dicha cantidad deriva de «una asignación fija mensual establecida para cada centro independientemente de cuántos internos haya» y, en el caso del CIE majorero, es «la cantidad más alta de los ocho centros de este tipo que existen en España».

Para la diputada, se trata de un hecho de “extrema gravedad” que no exista un control transparente sobre semejantes gastos. O, lo que sería aún peor, que por parte del gobierno se esté permitiendo un uso opaco y no declarado de estas instalaciones “lo que explicaría el montante de gastos consignados a las mismas a pesar de que no exista en ellas ningún tipo de actividad reconocida”.