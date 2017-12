Fuerteventura.- "Mascarada Pin Up" cartel elegido para el Carnaval de Carnavales Retro-Vintage de La Oliva a celebrarse en Corralejo

El ilustrador Jonás Emanuel es el autor de este diseño creado con técnica digital, e inspirado en los característicos posters de los años 50





La Oliva, a 11 de diciembre de 2017. El Carnaval de Carnavales de La Oliva ya tiene el cartel que representará a las carnestolendas de Corralejo del 22 de febrero al 4 de marzo de 2018. Inspirándose en la alegoría Retro-Vintage del carnaval norteño, el diseño titulado "Mascarada Pin Up" resultó elegido en el concurso convocado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de La Oliva.





En palabras de su autor, el ilustrador Jonás Emanuel, "vi la temática del carnaval de La Oliva en Internet y me llamó muchísimo la atención. Me pareció una alegoría muy original y quise hacer algo distinto creando un cartel a lo chica pin up estadounidense", dice el diseñador en referencia a los característicos posters de los 50, y "acompañando el diseño con elementos de la época como un teléfono antiguo, o un micro como los que usa Cristina Aguilera en sus videoclips".





El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, y la concejala de Cultura y Festejos, Guacimara González, presentaron hoy el cartel ganador del concurso, destacando la concejala que "nos sentimos satisfechos con el diseño, un cartel elaborado con técnica digital que el jurado ha valorado positivamente por su elevado nivel técnico", y que "representa a la perfección la alegoría de esta edición, una temática retro-vintage que nos invita a volver al pasado para recuperar una estética que está de actualidad, pero también mirando hacia adelante con esa alegría de vivir que teníamos antes y que encaja tan bien con la filosofía del carnaval".





Isaí Blanco añadió que el Ayuntamiento de La Oliva continúa, "paso a paso, preparando una de las celebraciones más importantes del municipio. Desde luego, el cartel es muy original, y debe ser un buen punto de partida para inspirar a todos los carnavaleros a ir pensando y preparando sus propias temáticas y diseños".





Jonás Emanuel es el nombre artístico de Jonás Emmanuel Hernández Plasencia, ilustrador natural de Puerto de La Cruz de 29 años de edad. Formado en la Escuela Superior de Artes Plásticas Fernando Estévez de Santa Cruz de Tenerife, este artista compagina su dedicación a la ilustración con su trabajo de dependiente en una tienda.





Jonás Emanuel explica que en los concursos de carteles ha encontrado una oportunidad para dar rienda suelta a su creatividad, logrando un notable éxito en este tipo de certámenes. El año pasado, sus diseños resultaron elegidos para representar a los carnavales de Puerto de La Cruz (Tenerife), Maspalomas (Gran Canaria) y Puerto del Rosario (Fuerteventura). Para los carnavales de 2018, ya ha ganado otros tres de estos premios, elaborando los carteles de Puerto de La Cruz e Icod de Los Vinos, en Tenerife, y uno más en Fuerteventura, el de La Oliva.





Carnaval de Carnavales 2018





La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de La Oliva organiza el Carnaval de Carnavales de La Oliva, que se celebra en Corralejo del 22 de febrero al 4 de marzo con la alegoría "Retro Vintage".





Esta temática, decidida por consenso en reunión abierta con la presencia de los colectivos del carnaval, representantes de formaciones políticas y vecinos particulares, propone una estética y una filosofía para rescatar los sentimientos del pasado, a través de un tema de actualidad como son la estética retro, tan presente en la cultura y la moda de hoy en día, o el gusto por recuperar y exhibir objetos históricos, una tendencia que reconoce el valor de los artículos llamados vintage.





Los eventos más señalados del carnaval norteño serán, una vez más, la lectura del pregón el 22 de febrero, el Maratón de Murgas el viernes 2 de marzo, y el Coso Carnavalero, el sábado día 3.