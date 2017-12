Fuerteventura.- El PP reclama una línea de guaguas directa entre Corralejo y Cotillo

Durante el trayecto, además, los populares pudieron comprobar cómo algunas marquesinas son poco funcionales y visibles no sólo para los usuarios sino para los propios conductores de estas líneas. "El diseño de las marquesinas debería ser homogéneo en la isla y no una de cada color y cada forma porque así, los usuarios, los profesionales y los turistas no identifican qué paradas forman parte del transporte público regular de Fuerteventura", denuncia por su parte, José Vicente Calero, presidente del Comité Local de La Oliva.