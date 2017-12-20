Fuerteventura.- Calendario de pruebas de Atletismo en Enero y Febrero 2018

Temporada 2017-2018 /
CALENDARIO enero y febrero
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enero-2018
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13
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XVI Cross insular Municipio de Antigua
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ANTIGUA
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13-14
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CTº DE CANARIAS DE PRUEBAS COMBINADAS DESDE CADETE A ABSOLUTO (SUB-16 / SUB-18 / SUB-20 / SUB-23 / ABSOLUTO)
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TENERIFE
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20
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Jornada de Pista (posible)
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EMGT
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21
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GRAN CANARIA MARATÓN
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LPGC
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27
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CTº DE CANARIAS DE MARCHA EN RUTA
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TENERIFE
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27(28)
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Jornada de Pista (posible)
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EMGT
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febrero-2018
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3
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CTº CANARIAS ABSOLUTO DE PISTA DE INVIERNO
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GRAN CANARIA
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4
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CTº CANARIAS CROSS CORTO, MENORES (SUB-10 / SUB-12 / SUB-
14), CLUBES CADETE Y JUVENIL Y DGD (SUB16 – SUB-18)
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GRAN CANARIA
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10
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CTº CANARIAS LANZAMIENTOS LARGOS DESDE CADETE A
ABSOLUTO (SUB-16 / SUB-18 / SUB-20 / SUB-23 / ABSOLUTO)
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GRAN TARAJAL (FV)
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11
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CTº CANARIAS DE CROSS LARGO, DE CLUBES A PARTIR DE CADETE (SUB-16/ SUB-18/ SUB-20 / SUB-23 / ABSOLUTO) Y MÁSTER
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GRAN CANARIA
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17(18)
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Jornada de Pista (posible)
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EMGT
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17
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IX Cross Gran Tarajal (a confirmar)
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GRAN TARAJAL
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17
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CTº CANARIAS MASTER DE PISTA DE INVIERNO
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GRAN CANARIA
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17-18
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CTº ESPAÑA ABSOLUTO DE PISTA CUBIERTA
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VALENCIA
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24(25)
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Jornada de Pista (posible)
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EMGT
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24
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CTº ESPAÑA ABSOLUTO Y MASTER DE TRAIL
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GRAN CANARIA
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25
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CPTO. ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES
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GIJÓN
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