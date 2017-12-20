Fuerteventura.- Calendario de pruebas de Atletismo en Enero y Febrero 2018

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Temporada 2017-2018 /
CALENDARIO enero y febrero  


enero-2018
13
XVI Cross insular Municipio de Antigua
ANTIGUA
13-14
CTº DE CANARIAS DE PRUEBAS COMBINADAS DESDE CADETE A ABSOLUTO (SUB-16 / SUB-18 / SUB-20 / SUB-23 / ABSOLUTO)
TENERIFE
20
Jornada de Pista (posible)
EMGT
21
GRAN CANARIA MARATÓN
LPGC
27
CTº DE CANARIAS DE MARCHA EN RUTA
TENERIFE
27(28)
Jornada de Pista (posible)
EMGT



febrero-2018
3
CTº CANARIAS ABSOLUTO DE PISTA DE INVIERNO
GRAN CANARIA
4
CTº CANARIAS CROSS CORTO, MENORES (SUB-10 / SUB-12 / SUB-
14), CLUBES CADETE Y JUVENIL Y DGD (SUB16 – SUB-18)
GRAN CANARIA
10
CTº CANARIAS LANZAMIENTOS LARGOS DESDE CADETE A
ABSOLUTO (SUB-16 / SUB-18 / SUB-20 / SUB-23 / ABSOLUTO)
GRAN TARAJAL (FV)
11
CTº CANARIAS DE CROSS LARGO, DE CLUBES A PARTIR DE CADETE (SUB-16/ SUB-18/ SUB-20 / SUB-23 / ABSOLUTO) Y MÁSTER
GRAN CANARIA
17(18)
Jornada de Pista (posible)
EMGT
17
IX Cross Gran Tarajal (a confirmar)
GRAN TARAJAL
17
CTº CANARIAS MASTER DE PISTA DE INVIERNO
GRAN CANARIA
17-18
CTº ESPAÑA ABSOLUTO DE PISTA CUBIERTA
VALENCIA
24(25)
Jornada de Pista (posible)
EMGT
24
CTº ESPAÑA ABSOLUTO Y MASTER DE TRAIL
GRAN CANARIA
25
CPTO. ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES
GIJÓN



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