Fuerteventura.- Alejandro Jorge ( NC) lamenta que Marcial Morales tarde más de 90 días en comparecer ante el pleno del Cabildo

De esta forma, Nueva Canarias se ha visto obligada por segunda vez a solicitar el aplazamiento de la comparecencia del presidente, hecho que Alejandro Jorge lamenta y advierte que no permitirá este trato a la oposición, “hemos esperado sesenta días para finalmente no recibir la documentación solicitada, ni tampoco acceso a la misma, de esta forma no hay garantías para celebrar esta comparecencia, y me veo en la obligación nuevamente de solicitar su aplazamiento, ahora como muy pronto se celebrará tras noventa días de ser aprobada. Nueva Canarias tiene la altura de miras suficiente para tender puentes, llegar a acuerdos y aprobar hasta el Presupuesto General de 2018. Pero que no se equivoque el señor Morales, también tenemos la responsabilidad y firmeza para decirle que no vamos a aceptar que se vulneren los derechos de la oposición. ¿Por qué acepta una comparecencia si luego no es capaz de ofrecer las garantías suficientes para celebrarla?”.