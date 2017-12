Festival de Música de Canarias crea tarifa especial de 3 € para estudiantes de música en todas las islas

•El colectivo juvenil del PP cree que el Cabildo de Fuerteventura no apuesta por los jóvenes de la isla, "cansados de las mismas políticas con los mismos resultados: emigrar para sobrevivir", denuncia Ignacio Solana



26 de diciembre de 2017. Los jóvenes de Nuevas Generaciones de Fuerteventura lamentan que el presupuesto del Cabildo sea "continuista y que, una vez más, margine a los jóvenes majoreros con políticas rancias que no piensan en la generación de empleo, el apoyo a los colectivos juveniles o la formación en idiomas", asegura el vicesecretario de Acción Política de Nuevas Generaciones en Canarias, Ignacio Solana.



Las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura recogían diferentes iniciativas elaboradas por NNGG entre ellas, la creación del Consejo de la Juventud cuya puesta en marcha se recoge en la Ley Canaria de la Juventud, "olvidada por todas las administraciones canarias", lamenta Solana que añade, "no quieren…