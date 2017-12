Coalición Canaria denuncia que Fomento deja a las islas no capitalinas fuera de la Obligación de Servicio Público de la línea marítima con Cádiz

Coalición Canaria en Fuerteventura denuncia públicamente que el Ministerio de Fomento ha incumplido sus compromisos con el Gobierno de Canarias al volver a sacar a contratación la prestación del servicio de la línea marítima entre Canarias y Cádiz, dejando fuera de la Obligación de Servicio Público a las islas no capitalinas.



De acuerdo con la convocatoria actualmente abierta por el Ministerio de Fomento, a las navieras que concurran a dicho concurso sólo se les exigirá que sus embarcaciones atraquen en los puertos de Gran Canaria y Tenerife. Las escalas que actualmente se hacen en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura no son obligatorias.



El secretario insular de CC Fuerteventura y diputado regional, Mario Cabrera, recuerda que “en la anterior convocatoria de 2014 y después de muchas protestas y gestiones se consiguió mantener las escalas en las islas no capitalinas de forma voluntaria, no obligatoria. En ese momento Fomento justificó esta decisión refiriéndose a la premura de tiempo para hacer la contratación y a la crisis. Afirmó su compromiso de que cuando se volviera a licitar la línea sí se incluiría ya de forma obligatoria las escalas en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Algo que ahora vemos como se incumple totalmente”.



Mario Cabrera recuerda que los usuarios se han quejado de forma reiterada por la calidad del servicio de esta línea con Cádiz: retrasos, averías, incomodidades, etc. “Mucho nos tememos que en este nuevo concurso las condiciones exigidas se degradan aún más, con lo que acabará afectando a los pasajeros y transportistas”.



Recuerda el secretario insular de CC que “las conexiones marítimas de las islas no capitalinas con la Península han sido históricamente siempre una Obligación de Servicio Público. Fue sólo en 2014 cuando se eliminaron y se dejó a voluntad de la operadora. Y mucho nos tememos que a partir de ahora sea incluso peor”.





Por ese motivo Coalición Canaria planteará una serie de acciones en todas las instituciones donde tenga representación para exigir al Ministerio de Fomento que respete la conectividad de las islas no capitalinas con la Península y garantice que a nueva concesionaria del servicio da continuidad a los atraques en Lanzarote, La Palma y Fuerteventura y la inclusión de los mismos como Obligación de Servicio Público.