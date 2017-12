Cabildo Fuerteventura solicita al Gobierno estatal información sobre el origen de una explosión marina frente a Las Salinas

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura ha acordado hoy, lunes, día 11 de diciembre, solicitar por escrito a la Delegación del Gobierno en Canarias información sobre el origen de una explosión marina detectada por unos buceadores frente a Las Salinas del Carmen, en Antigua, con la finalidad de que clarifiquen la procedencia de unos cañonazos sónicos detectados por buceadores del centro de buceo Deep Blue de Fuerteventura, tal y como publicó el periódico digital Canarias Ahora .





Así, el Cabildo de Fuerteventura solicita a la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, si tiene información sobre estas explosiones detectadas por buceadores en un santuario marino que ha de quedar excluido de cualquier actividad que no sea su conservación y actividad pesquera pesca dentro de los cánones que se deba autorizar, pero en ningún caso ninguna otra actividad que pudiera poner en cuestión ese espacio natural.