Acusación particular pide carcel para investigados por la presunta trama del casco viejo de Corralejo.

El auto de fecha 4 de diciembre de 2017 señala que los investigados, al parecer, o bien a título particular, o bien como administradores, socios o mandantes de sociedades constituidas ex profeso o bien como vecinos de la zona, todos ellos en connivencia entre sí, realizaron actos de enajenación y arrendamiento de inmuebles de Corralejo de ajena pertenencia sabedores de ello y a sabiendas de la falta de facultades dispositivas, por no haberlas tenido nunca, bien de la parte transmitente, bien de la parte adquirente, todo ello con el propósito de extraer tales bienes del patrimonio de sus legítimos propietarios, mediante la realización de sucesivos actos de disposición amparados en la apariencia del Registro de la Propiedad y la cobertura que brinda y ofrece el mismo a terceros de buena fe.