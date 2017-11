Fuerteventura.- Sinfín de formas y colores dibujan el cielo de las playas majoreras con el XXX Festival Internacional de Cometas de Corralejo

200 escolares fabricaron hoy su propia cometa, y el programa continúa en la Playa del Burro con exhibiciones aéreas, combates de cometas Rokaku, y por supuesto el espectáculo de caminar entre dragones gigantes, calamares voladores, dinosaurios, tiburones…





La Oliva,Fuerteventura a 10 de noviembre de 2017. Treinta años cumple el "XXX Festival Internacional de Cometas", y el espectáculo del cielo sobre las Dunas de Corralejo, surcado de miles de formas y colores, lucirá durante todo el fin de semana en este cumpleaños tan especial. Lo que comenzó siendo un pequeño encuentro de aficionados en 1987, hoy se ha convertido en un símbolo turístico de toda Fuerteventura, y uno de los eventos principales entre los que organiza el Ayuntamiento de La Oliva.





Tras encandilar ayer con las cometas en la Playa de La Concha, en El Cotillo, esta mañana tuvo lugar el vuelo inaugural en la Playa del Burro, en el interior del increíble paisaje que ofrece el Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Participaron en este acto el alcalde de La Oliva Isaí Blanco, la concejala del área de Turismo que coordina este programa, Sandra González, el presidente de la asociación de empresarios turísticos Asofuer, Antonio Hormiga, y los representantes del colectivo de aficionados que en su día fundaron este evento, como Jacinto Rodríguez.





A continuación, se celebró un taller en el que 200 escolares montaron y volaron cada uno su propia cometa. "Los niños son de los que más disfrutan de este festival, y por eso este programa incluye diversas actividades para el público infantil durante todo el fin de semana", explicó la concejala de Turismo. Además, "no es sólo para los locales, sino que este programa también se dirige a los turistas, pequeños y mayores, y es por eso se ha promocionado en tres idiomas y distribuido a todo el sector turístico", dijo Sandra Gutiérrez.





El acalde de La Oliva, Isaí Blanco, invitó "a todo el mundo a acercarse hasta la playa y a disfrutar de este festival. Caminar sobre la arena de Corralejo entre cientos de cometas, y contemplar su movimiento junto con el sonido del viento es una sensación que vale la pena experimentar. La imagen del festival de las cometas en el cielo de Fuerteventura se ha convertido a lo largo de estos treinta años en un recurso promocional que se identifica rápidamente con nuestro destino".





Unos 160 cometistas tomaron parte hoy en esta primera jornada de Corralejo, aunque se espera que esta cifra siga aumentando a lo largo del evento. Cabe destacar nuevos diseños que ya lucen en esta edición de aniversario, como un dragón gigante de 10 metros, pulpos voladores, dinosaurios, perros, gatos, tiburones… El programa ofrece también el espectáculo de las cometas Rokaku, diseños hexagonales que vuelan a gran velocidad y que compiten por derribar al oponente, y determinar así cuál es la cometa más fuerte sobre el cielo.





Este XXX Festival Internacional de Cometas continuará con una previsión de viento moderado que, sin duda, favorecerá el espectáculo, hasta el acto de clausura y entrega de premios previsto a las 14:00 horas de este domingo día 12 de noviembre.





Los inicios del festival





Jacinto Rodríguez y Claudio Azzali, dos de los fundadores del festival, recordaron sus inicios allá por el año 1987. "Nos habíamos conocido en la playa aficionados a las cometas unos años antes, hasta que un día decidimos hacer un encuentro. En aquella primera edición participamos 8 personas, y mira hasta donde hemos llegado", recordó Rodríguez.





A lo largo de estas tres décadas, la propia disciplina ha evolucionado, pasando de las tradicionales deltas hexagonales de aquella época, principalmente acrobáticas, a las grandes cometas estáticas que hoy surcan los cielos y que "son auténticas obras de arte, fantasías que vuelan", dice Claudio Azzali, en referencia a los diseños que se confeccionan con metros y metros de tela de manera artesanal, "algunas con hasta 200 horas de trabajo", y con una habilidad especial en talleres de Alemania. De ahí surgen las enormes figuras tan reconocibles de este evento, "y a las que se suman nuevos diseños cada año".





PROGRAMA

(En español, inglés y alemán)

JUEVES 9 (COTILLO)

10:00h. - 17:00h. Exhibición de vuelo de cometas acrobático y estático.

Todo este espectáculo en el Cotillo, playa de la Concha.

VIERNES 10 (CORRALEJO)

10:30h. Vuelo inaugural del festival (Playa del Burro)

Apertura del vuelo con la creatividad de Jacinto y Flora.

11:00h. - 13:00h. Jornadas de escolares.

Los niños disfrutarán de un Taller de Cometas.

10:00h. - 17:00h. Exhibición de vuelo de cometas acrobático y estático.

Todo ello a cargo de los cometistas profesionales procedentes de diferentes países de Europa.

SÁBADO 11 (CORRALEJO)

10:00h. - 17:00h. Exhibición de cometas de diversas formas y colores.

11:00h. Animación para niños asistentes.

13:00h. Combate cometas Rokakus.

Lucha en el aire entre las cometas participantes, donde la más fuerte se impondrá.

DOMINGO 12 (CORRALEJO)

10:00h. - 17:00h. Continúa la exhibición de cometas.

Las coloridas y originales cometas volarán de nuevo sobre nuestro paisaje de Dunas.

14:00h. Clausura del XXX Festival de Cometas y entrega de trofeos.

THURSDAY 9th (COTILLO)

10:00 a.m. - 5:00 p.m.

EXHIBITION OF STATIC AND ACROBATIC KITES

In la Concha beach, el Cotillo.

FRIDAY 10th (CORRALEJO)

10:30 a.m.

OPENING FLIGHT OF THE FESTIVAL (Playa del Burro)

Opening Flight featuring the creativity of Jacinto and Flora.

11:00 a.m. - 1:00 p.m.

SESSION FOR SCHOOL CHILDREN.

The children learn to handle their own kites.

10:00 a.m. - 5:00 p.m.

EXHIBITION OF STATIC AND ACROBATIC KITES.

All undertaken by professional kite flyers coming from different european countries.

SATURDAY 11th (CORRALEJO)

10:00 a.m. - 5:00 pm.

KITE EXHIBITION OF DIVERSE SHAPES AND COLORS.

11:00 a.m.

ANIMATION FOR ALL THE CHILDREN PRESENT.

1:00 p.m.

“ROKAKUS” KITE COMBAT.

Airfighting competition between the kites participating, where only the strongest wins.

SUNDAY 12th (CORRALEJO)

10:00 a.m. - 5:00 p.m.

THE FESTIVAL CONTINUES.

The colourful kites will fly again over our dunes scenery.

2:00 p.m.

CLOSING AND PRIZE-GIVING CEREMONY OF THE XXX FESTIVAL FOR ALL THE PARTICIPANTS.

DONNERSTAG, 9 (COTILLO)

10:00h. - 17:00h.

FLUGVORFÜHRUNGEN MIT AKROBATISCHEN UND

STATISCHEN DRACHEN AM STRAND LA CONCHA.

FREITAG, 10 (CORRALEJO)

10:30h.

ERÖFFNUNGSFLIEGEN (AM STRAND “EL BURRO“)

Jacinto und Flora eröffnen mit viel Kreativität das Drachensteigen.

11:00h. - 13:00h.

TAG DER SCHULKINDER.

Die Kinder lernen die Kunst des Drachenfliegens.

10:00h. - 17:00h.

FLUGVORFÜHRUNGEN MIT AKROBATISCHEN UND STATISCHEN DRACHEN.

Professionelle Drachensteiger aus den verschiedens­ten europäischen Ländern zeigen ihre farbenfrohen und originellen Drachen.

SAMSTAG, 11 (CORRALEJO)

10:00h. - 17:00h.

BUNTE DRACHENSCHAU.

11:00h.

ANIMATION FÜR ALLE KINDER.

13:00h.

“ROKAKU” - DRACHENWETTBEWERB.

“Luftiger” Wettkampf, bei dem der Stärkste gewinnt.

SONNTAG, 12 (CORRALEJO)

10:00h. - 17:00h.

DIE DRACHENSCHAU GEHT WEITER.

Einen weiteren Tag fliegen die farbenfrohen, originellen Drachen über unsere Dünenlandschaft.

14:00h.

ABSCHLUSS DES XXX DRACHENFESTIVALS MIT DER PREISVERLEIHUNG.