Fuerteventura.- Rallye de La Oliva 2017 será recordado en mucho tiempo como el más exitoso de los últimos años.

El pasado fin de semana se celebró en las pistas norteñas de la isla majorera el rallye más laureado y de mayor crédito del Archipiélago canario y, si a eso se añaden componentes esenciales como el arreglo y riego de los tramos, la dotación de espacios y facilidades para la realización del evento y la presencia en un principio de sesenta y dos equipos inscritos más la labor rigurosa del escaso personal de la Escudería Maxo Sport que tuvo que hacerle frente a un problema que se está convirtiendo en crónico como es el robo de los hierros que ponemos en los caminos para garantizar la seguridad de participantes y espectadores y que algunos descerebrados no se dan cuenta del crimen que están cometiendo, no por el valor del hierro en si sino en la posible consecuencia de un inesperado y grave accidente.Como un evento de estas características necesita del máximo apoyo de las instituciones es justo reconocer el esfuerzo de la Concejalía de Deportes del Ayto. de La Oliva con la concejala y su personal técnico; la Concejalía de Obras y Servicios que ofreció a todos los participantes unos tramos cronometrados nunca vistos y en perfecto estado; la fundamental labor de los agentes de la Policía local y de los Servicios de Extinción de Incendios del Ayto. de La Oliva; del personal de las dos Federaciones comandados por Óscar Ramírez como Jefe de Cronometraje; Ángel Quintana como Jefe de los Comisarios Técnicos y Miguel Espino como representante máximo del Colegio de Comisarios Deportivos más la legión de cronometradores y comisarios dispuestos a garantizar el desarrollo del evento; la siempre sorprendente aportación de los servicios informáticos prestados por VMRM que contabilizó más de ¡¡¡16.000!!! visitas a la página para informarse del rallye con el nuevo servicio añadido del sistema de seguridad ARALOC; la colaboración de la A. C. Raíz del Pueblo de La Oliva que cedió todas sus instalaciones para entregar la documentación de la prueba en un acto muy concurrido, serio y pedagógico ya que correr en Fuerteventura no es fácil para los novatos y es obligación de la organización explicar con detalles todos los pormenores de la prueba;El Salón de Actos para una Entrega de Actos final con el público sentado y resguardado del frío y posible lluvia de la estación con Óliver González en calidad de Teniente de Alcalde y en representación del Sr. Alcalde don Isaí Blanco que se encontraba en una Feria en Londres; la Concejala de Deportes, Gleyber Carreño; el Concejal de Infraestructuras Deportivas, don Rafael Benítez; doña Edilia Pérez Guerra, ex Consejera de Deportes del Cabildo durante seis años y que estaba en representación del Sr. Presidente don Marcial Morales; la Diputada del Parlamento canario, doña Nereida Calero; doña Gema Ibañez en representación de Naviera Armas y don Jesús Padrón que además de conducir el Coche Cero de la Caravana de Seguridad representaba a Toyota Faycan Motor como el principal sponsor del evento hecho por el cual la organización está muy agradecida.Por último dejar constancia de la profunda decepción y malestar producido en el colectivo de participantes, aficionados y entidad organizadora, la Escudería Maxo Sport, ante la ausencia al completo de los representantes federativos del automovilismo canario que estuvieron en la isla y se marcharon sin informar ni decir nada a nadie y antes de tiempo no dignándose compartir con nosotros los emotivos momentos vividos en una prueba que resultó un éxito al completo en todos los aspectos causando un profundo y hondo malestar ante tamaña discriminación. Dejar constancia de que el Director deportivo y el Secretario se hubieran quedado en representación de la Federación Canaria al acto pero al desconocer la partida de los Presidentes en horas de la tarde no pudieron hacer nada pero justificamos por lo menos su actitud..Pero bueno, mantengamos el ánimo y la buena predisposición, esperemos que se justifiquen los mandos y recordar aquello de que obras son amores y no buenas razones pasando al desarrollo del evento.En ely para no hacer muy extenso el comentario resaltaremos algunas cosas. El Rallye se componía de cuatro secciones, doce tramos cronometrados, seis a doble pasada, siendo el más largo de 9,800 Kms. y el más corto el que terminaba con el tramo espectáculo en La Oliva con cinco kms de desarrollo más dos rotondas, un salto y un triángulo que hicieron las delicias del respetable con una cantidad impresionante de público apostado a ambas orillas. Todos los tramos comenzaron puntualmente no habiendo ningún retraso en la salida de los mismos ni en el comienzo de la prueba llegando los equipos al Parking del Mercado de las Tradiciones donde se produjo el habitual espacio de comentarios, cuentos y relatos hasta la madrugada.Entre los aspectos negativos a destacar seguimos sufriendo el mal comportamiento de algunos aficionados que se dedican a escalar por las montañas y diferentes parajes cuando está totalmente prohibido por la Consejería de Medio Ambiente lo cual no hace sino hipotecar la organización de futuras pruebas. En segundo lugar el mencionado y continuo robo de los hieros para marcar las carreteras que nos tiene desolados no por el coste de los mismos sino por el trabajo que supone estar pegando hierros a altas horas de la noche y hasta la madrugada para que al día siguiente y aprovechando la nocturnidad y con alevosía cometer unas tropelías que van en perjuicio de todos. La escasa colaboración de algunas entidades y responsables deportivos con unas subvenciones de pena y unas interpretaciones aún peor y donde el personal del mundo del motor ya ha tomado buena nota de los que trabajan y ayudan de verdad al automovilismo y no con promesas y promesas sin sentido que han hecho perder el crédito radicalmente a quienes las hacen. Y, por último, un encendido aplauso al escaso personal de organización que se ve obligado a realizar un ingente esfuerzo para vestir y recoger los tramos, los parques, las oficinas, los trofeos, el salón de actos, etc. etc. sin olvidar el vía crucis del papeleo lo cual es otra historia.Agradeciendo a todos los sponsors y colaboradores su positiva actitud queremos una vez más señalar nuestro agradecimiento a las Concejalías de Deportes y Obras y Servicios del Ayto. de La Oliva; Toyota Faycan Motor Fuerteventura; Naviera Armas; Perdomo Automoción Los Pozos; Rótulos Sings en Corralejo; Panadería Pulido Alonso; VMRM Servicios informáticos; Grúas Demetrio; Restaurante El Teste en La Oliva; A. C. Raíz del Pueblo de La Oliva; Agentes de la Policía local y Servicio de Bomberos del Ayto; y a todos aquellos aficionados majoreros y los venidos desde otras islas que nos han acompañado en unas jornadas deportivas para el recuerdo y que esperamos repetir la próxima temporada.La, valoró que “sin duda la presente edición del rallye ha sido todo un éxito de asistencia y participación. Se ha batido el récord de equipos inscritos y además el público ha dado su apoyo a la prueba, como hemos visto con aficionados no solo del municipio, sino del resto de Fuerteventura e incluso muchos de ellos desplazados desde otras islas y la habitual invasión conejera , por lo que estamos muy contentos”.agregó que “el Ayuntamiento y todo su personal se ha volcado con la organización de este rallye, con lo que recibimos con gran satisfacción los buenos resultados obtenidos, dada la dificultad logística que supone coordinar el desarrollo de los doce tramos cronometrados. Aún así, no nos conformamos, y por eso seguiremos mejorando en materia de seguridad y organización del público asistente de cara a futuras ediciones”.Desde la Concejalía de Obras y Servicios que presido, se ha realizado un notable esfuerzo para que la vigésimo octava edición del Rallye de La Oliva fuera un gran evento deportivo a la altura de las inusitadas expectativas levantadas tanto por equipos y pilotos como por el público en general que acudió a ver los diferentes tramos. Por todo ello quiero agradecer a todo el personal de la Concejalía de Obras la gran labor realizada en los días previos a la celebración de la prueba y su compromiso para que todo estuviera preparado y en su punto.Se realizaron mejoras en todas las pistas que repercutieron de de manera muy favorable en los coches participantes, quedando las mismas en excepcionales condiciones para la práctica de este deporte, por lo que estamos muy satisfechos con el resultado.Además, desde este mismo lunes, se ha procedido a la recuperación de las pistas utilizadas para que nuestros vecinos, visitantes y público en general, puedan seguir disfrutando de la magia y belleza de nuestros paisajes en las mejores condiciones posibles.Nuestro mayor agradecimiento por su participación y colaboración en materias de seguridad del evento y cuidado del entorno invitándoles a estar con nosotros el próximo año en una nueva edición.