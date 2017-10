Cámara de Fuerteventura dota de herramientas a empresas jóvenes para evitar su mortalidad

Esta mañana ha dado inicio el programa “Consolídate” que promueve la Cámara de Comercio para evitar la mortalidad de las empresas majoreras de reciente creación





Puerto del Rosario, 24 de octubre de 2017- Once empresas majoreras participan en la tercera edición del programa de tutorización y apoyo empresarial `Consolídate´ que dio inicio esta mañana, en la Cámara de Comercio de Fuerteventura, con el objetivo de reducir la elevada tasa de mortalidad de las empresas de nueva creación y dotar a los emprendedores “de todas las herramientas que necesitan para que su proyecto sea realmente viable a medio y largo plazo”, según asegura la coordinadora del programa, Vanesa Marrero.





A su juicio, el alto índice de mortalidad empresarial se debe a que la gente “monta empresas por necesidad cuando se queda en el paro pero no hacen lo que les apasiona. Si no te encanta lo que haces, no vas a destacar, no vas a ser el mejor y, sobre todo, no vas a poder aguantar porque el camino del emprendedor es un camino lleno de piedras”. Además, insiste, en que hace falta formación, porque, “no podemos ser emprendedores y no querer aprender de ciertos aspectos que son necesarios”.





El área financiera es una de las asignaturas que mayor dificultad entraña para los nuevos emprendedores pero “no se puede montar una empresa y no saber qué producto es más rentable o en cuál me interesa invertir más…tengo que saber porque de lo contrario no podré tomar decisiones inteligentes y estaré abocado al fracaso”, insiste.





Para Marrero, el éxito del programa Consolídate se fundamenta, principalmente, en que “ nos permite a los tutores adaptarnos a la realidad de cada uno de los emprendedores por lo que el objetivo se cubre con creces porque el alumno se va con herramientas concretas adaptadas a su realidad y eso es lo que hace falta”, finaliza.





Consolídate abordará en las próximas semanas distintos módulos para ayudar a los emprendedores, de forma personalizada, a profundizar en aspectos como la motivación, el marketing y la innovación, la educación financiera o el conocimiento en materia laboral y fiscal.





El Programa Tutorización de empresas de reciente creación se lleva a cabo gracias al apoyo de la Dirección General de Promoción Económica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias y la cofinanciación del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.