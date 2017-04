Reflexiones de un estudiante majorero sobre el Sistema Educativo

Albert Einstein dijo una vez: “Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol vivirá toda su vida creyendo que no sirve para nada….”





Señoras y señores, me gustaría opinar sobre la educación de hoy en día:





No solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y realizar una carrera de 20 kilómetros, la escuela no tiene que estar orgullosa del trabajo que ha hecho en todos estos años, convirtiendo a millones de personas en robots idiotizados, no se dan cuenta de la cantidad de personas que se identifican con “el pez” nadando contracorriente en clase, no encontrando ningún don, creyendo que no sirven para nada, que son inútiles, pues ha llegado el día; culpo al sistema educativo de matar a la creatividad, a la individualidad y de ser intelectualmente abusivo, siendo así una institución antigua que ha sobrevivido a su uso.





Todo en este mundo ha evolucionado, desde los móviles hasta los coches, pasando por ordenadores y así un sinfín de objetos que podría nombrar, y también han evolucionado muchas entidades e instituciones, excepto una… LA CLASE ¿No es una vergüenza? En más de un siglo no ha cambiado absolutamente nada ¿Y todavía salen diciendo de que están preparando a los niños/as para un futuro? Ahora yo me pregunto ¿Preparan a los niños y a las niñas para el futuro o para el pasado?





He mirado los antecedentes del sistema educativo y lo único que hace es crear a gente para que trabajen en fábricas, lo cual explica por qué ordenas a los estudiantes en filas rectas, bonitas y ordenadas hasta llegar a unos 30 años, levantando la mano si quieren hablar, dándoles un descanso para comer, y durante 8 horas al día, decirles lo que tienen que pensar.





Les hacen competir para llegar a un “Sobresaliente” , una nota que demuestra el valor de un producto, en aquella época todo era distinto, todos tenemos un pasado.





No necesitamos crear robots zombies, el mundo ha progresado, y ahora necesitamos a personas creativas, innovadoras, críticas e independientes, con la habilidad de conectar. Cualquier científico te dirá que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre que tengan dos o más niños te lo pueden confirmar, no entiendo cómo el sistema educativo trata a los estudiantes como si fueran un marco para cortar galletas, o esas gorras planas que se entregan en talla, única que sirve para todos, pero si un doctor receta exactamente la misma medicina para todos sus pacientes, los resultados serian trágicos, sin embargo cuando se trata de la escuela esto es exactamente lo que ocurre. Esta NEGLIGENCIA EDUCACIONAL, donde un profesor pone a 30 alumnos delante suya, cada uno con distintas fortalezas, distintos dones, distintos sueños, no entiendo cómo se enseña la misma cosa y de la misma manera. ¡Es horrible!





Obsesionados con un test, se creen que por meter un test con respuestas múltiples podrán obtener el nivel de éxito. De hecho esta fórmula está poco desarrollada para ser utilizada, debería abandonarse. No no me juzgues a mí, sino mejor a Frederick J.Kelly, el hombre que invento los test, él dijo “Estos test están tan poco desarrollados para poder ser utilizados y deberían abandonarse”.





Señoras y señores, si continuamos por este camino los resultados serán letales, no tengo mucha fe en el sistema educativo, pero sí tengo fe en las personas y si podemos customizar sanidad, coches y páginas de Facebook, entonces es el trabajo de ustedes en hacer lo mismo con la educación, para CAMBIARLA, MEJORARLA y deshacernos del espíritu escolar, porque es algo inútil, al menos que saquemos el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes, no más núcleo común, en vez de eso alcancemos el núcleo en cada corazón, en cada clase, claro que las matemáticas son importantes, pero no más importantes que el arte o la danza, denle a todos una oportunidad.





Sé que todo esto parece un sueño, pero países como Finlandia están haciendo cosas increíbles, sus días de escuela son más reducidos, sus profesores ganan salarios decentes, los deberes son inexistentes, y se enfocan en crear COLABORACION Y NO COMPETICION. Su sistema educativo rinde por encima de cualquier otro país en el mundo. Mientras que los estudiantes únicamente somos el 20% de la población, suponemos en cambio el 100% del futuro. Así que ayúdennos, ayúdennos a cumplir nuestros sueños y no habrá manera de saber lo que podríamos conseguir, porque lo habremos conseguido.





Este es el mundo en el que yo creo, un mundo en lo que los peces no estarán obligados a trepar árboles. Y es que ya lo decía Benjamin Franklin “DIME Y LO OLVIDO, ENSÉÑAME Y LO RECORDARÉ,INVOLÚCRAME Y LO APRENDO”.





Cristo David Medina Sánchez.